На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Парафія села Мокрець Ковельського району приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: Волинь, парафія, ПЦУ
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