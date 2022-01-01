На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ





Про це



14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Мокрець Ковельського району приєдналася до Православної церкви України.Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію