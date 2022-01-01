На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:25
Парафія села Мокрець Ковельського району приєдналася до Православної церкви України.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
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