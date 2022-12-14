Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП, – розвідка





Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише



"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому",- йдеться в повідомленні.



За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.



Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.



Нагадаємо, що



Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна в рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборонив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому",- йдеться в повідомленні.За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.Нагадаємо, що 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям,

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