Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП, – розвідка

Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП, – розвідка
Україна в рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому",- йдеться в повідомленні.

За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.

Нагадаємо, що 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.

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Теги: Росія, Україна, війна
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