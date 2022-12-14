Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП, – розвідка
Сьогодні, 09:45
Україна в рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому",- йдеться в повідомленні.
За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.
Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.
Нагадаємо, що 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.
Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.
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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому",- йдеться в повідомленні.
За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.
Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.
Нагадаємо, що 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.
Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.
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