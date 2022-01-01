Навчання російських та білоруських військ навряд чи становитимуть силу для нового наступу на північ України, – британська розвідка

Навчання російських та білоруських військ навряд чи становитимуть силу для нового наступу на північ України, – британська розвідка
Наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони Британії.

Зазначається, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.

Однак, попри те, що Білорусь відіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ 24 лютого 2022 року, наразі навчання двох армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України, заявили у британській розвідці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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