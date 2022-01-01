Польський Сейм визнав Росію спонсором тероризму





Відповідну постанову було прийнято 14 грудня, пише



У документі говориться, що Росія систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут ОООН, а також ряд інших зобов'язань.



Крім того, РФ нападає на території інших країн, здійснює військові злочини і геноцид, а також здійснює ворожу економічну діяльність, зокрема в галузі енергетики.



"Росія несе пряму відповідальність за аварії рейсу Малазійських авіаліній (MH17) в липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за аварії рейсу ВПС Польщі у Смоленську у квітні 2010 року, в результаті якого на борту загинули 96 осіб, у тому числі президент Республіки Польща Лех Качинський, представники уряду Польщі, високопоставлені воєначальники Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту", - йдеться в постанові.



У Сеймі зазначили, що Росія продовжує "тваринну і незаконну агресію проти України". Вони засудили акт міжнародного піратства, який вчинила Росія, заблокувавши українські порти і паралізувавши морське сполучення на провідних до них шляхах без оголошення війни.



"Російські військові проводять теракти по всій території захопленої країни, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та її Збройні структури і формування здійснюють акти терору проти об'єктів цивільної інфраструктури, масові розстріли і викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України в російські збройні сили і крадіжки майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначили депутати.



Сейм також закликав міжнародне співтовариство розробити механізм виплати військових репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям та особам, які зазнали втрат у зв'язку з війною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сейм Польщі визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи.Відповідну постанову було прийнято 14 грудня, пише УНІАН У документі говориться, що Росія систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут ОООН, а також ряд інших зобов'язань.Крім того, РФ нападає на території інших країн, здійснює військові злочини і геноцид, а також здійснює ворожу економічну діяльність, зокрема в галузі енергетики."Росія несе пряму відповідальність за аварії рейсу Малазійських авіаліній (MH17) в липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за аварії рейсу ВПС Польщі у Смоленську у квітні 2010 року, в результаті якого на борту загинули 96 осіб, у тому числі президент Республіки Польща, представники уряду Польщі, високопоставлені воєначальники Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту", - йдеться в постанові.У Сеймі зазначили, що Росія продовжує "тваринну і незаконну агресію проти України". Вони засудили акт міжнародного піратства, який вчинила Росія, заблокувавши українські порти і паралізувавши морське сполучення на провідних до них шляхах без оголошення війни."Російські військові проводять теракти по всій території захопленої країни, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та її Збройні структури і формування здійснюють акти терору проти об'єктів цивільної інфраструктури, масові розстріли і викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України в російські збройні сили і крадіжки майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначили депутати.Сейм також закликав міжнародне співтовариство розробити механізм виплати військових репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям та особам, які зазнали втрат у зв'язку з війною.

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