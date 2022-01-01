Курс валют у Луцьку 15 грудня

Курс валют у Луцьку 15 грудня
15 грудня готівковий курс долара становить 30.90, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.95, а продають за – 42.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,01.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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