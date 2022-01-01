Курс валют у Луцьку 15 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.95, а продають за – 42.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,01.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 грудня готівковий курс долара становить 30.90, продають його за 40.00.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41.95, а продають за – 42.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,01.

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