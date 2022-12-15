США планують відправити в Україну комплекти «розумних бомб», – Washington Post

Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”.



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За словами високопосадовців, ця зброя може з високим рівнем точності вражати російські військові позиції.



“Комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає спільним боєприпасом прямої атаки або JDAM”, – зазначає видання.



Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 2000 фунтів, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів.



Невідомо чи запропоновану передачу JDAM Україні схвалив сам Байден або один з головних його радників із питань національної безпеки. Ті, хто знайомий із питанням, не уточнили чи будуть українські сили використовувати комплекти на літаках чи наземному озброєнні, а також хто саме у ЗСУ може їх отримати.



У публікації зазначено, що українські Повітряні сили здебільшого покладаються на застарілі радянські літаки “МіГ”. Пентагон шукає способи їх модернізації замість постачання нових західних літаків. Останнє б вимагало від їхніх пілотів та підрозділів технічного обслуговування пройдення складної підготовки, йдеться у публікації.



Адміністрація Байдена раніше оснастила Україну іншою передовою зброєю, включно з високошвидкісними протирадіаційними ракетами повітряного базування або HARM, щоб посилити здатність України наносити авіаудари. Але ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM з GPS-наведенням – відловлює радіацію, що випромінюється російськими підрозділами та штабами.

З червня Україна значною мірою покладалася на американську високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS – ще одну високоточну систему, відповідальну за значні втрати серед російських військ і зрив ліній постачання окупантів.



Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона щодо допомоги Україні у війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАпланує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”.Про це пише LB.ua з посиланням на The Washington Post.За словами високопосадовців, ця зброя може з високим рівнем точності вражати російські військові позиції.“Комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає спільним боєприпасом прямої атаки або JDAM”, – зазначає видання.Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 2000 фунтів, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів.Невідомо чи запропоновану передачу JDAM Україні схвалив сам Байден або один з головних його радників із питань національної безпеки. Ті, хто знайомий із питанням, не уточнили чи будуть українські сили використовувати комплекти на літаках чи наземному озброєнні, а також хто саме у ЗСУ може їх отримати.У публікації зазначено, що українські Повітряні сили здебільшого покладаються на застарілі радянські літаки “МіГ”. Пентагон шукає способи їх модернізації замість постачання нових західних літаків. Останнє б вимагало від їхніх пілотів та підрозділів технічного обслуговування пройдення складної підготовки, йдеться у публікації.Адміністрація Байдена раніше оснастила Україну іншою передовою зброєю, включно з високошвидкісними протирадіаційними ракетами повітряного базування або HARM, щоб посилити здатність України наносити авіаудари. Але ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM з GPS-наведенням – відловлює радіацію, що випромінюється російськими підрозділами та штабами.З червня Україна значною мірою покладалася на американську високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS – ще одну високоточну систему, відповідальну за значні втрати серед російських військ і зрив ліній постачання окупантів.Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона щодо допомоги Україні у війні.

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