Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Україна провела черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 64 воїни ЗСУ.
Про це повідомив шолова Офісу президента Андрій Єрмак.
Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.
"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.
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Про це повідомив шолова Офісу президента Андрій Єрмак.
Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.
"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.
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