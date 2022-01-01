Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО

Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО
Україна провела черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 64 воїни ЗСУ.

Про це повідомив шолова Офісу президента Андрій Єрмак.

Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.

"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.

Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО
Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО

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Теги: ЗСУ, обмін полоненими
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