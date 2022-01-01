Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО





Про це повідомив шолова Офісу президента Андрій Єрмак.



Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.



"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.



Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна провела черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 64 воїни ЗСУ.Про це повідомив шолова Офісу президентаВони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому."Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям -. Також повернули тіла 4 загиблих.

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