Мешканці луцької багатоповерхівки понад два тижні сидять без тепла





Про це виданню



З цього приводу вони зверталися у «Луцьктепло», де повідомили, що при відключенні електропостачання місцева котельня не справляється з потужностями й вимикається.



У місцевому житлово-комунальному підприємстві обуреним мешканцям будинку зазначили, що такий випадок чи не єдиний на Луцьк. Усі інші котельні при відключенні світла продовжують працювати. Також там порадили писати колективне звернення-прохання до «Луцьктепла», аби вони провели перерахунок за опалення та посприяли у тому, аби не відключали електропостачання у котельні.



За словами речника підприємства Антона Безносикова котельня, яка обслуговує будинок на Дубнівській, 79 дійсно впродовж місяця відключається або ж аварійно, або ж згідно графіка «Волиньобленерго».



«Попри те, що котельні є об'єктами критичної інфраструктури, ми стикаємося з такою проблемою. Це стосується першочергово малих і дахових котелень, зокрема й цієї. Ми та міський голова зверталися до «Волиньобленерго» аби вирішити питання відключення цих котелень, аби енергетики погодили з нами графік або взагалі не відключали їх.



За попередніми результатами цієї ночі у нас жодна котельне не була відімкнена від електроенергії. Ми працюємо і сподіваємося, що проблему вирішимо, але наразі ми - заручники ситуації», - зазначив речник.



Стосовно нарахування оплати за опалення, то Антон Безносиков пояснив, що у цьому будинку є тепловий лічильник, і вони мають показник спожитого тепла. Наразі механізмів перерахунку для таких будинків в законодавстві не визначено.



«Тобто є факт споживання і він відповідно до площі споживача розбивається на усіх. Очевидно, що вони спожили менше, ніж якби ми мали можливість надавати належно послугу цілодобово, і відповідно за те менше, що вони спожили їм потрібно заплатити», - пояснив речник.



Загалом у місті при відключенні світла зупиняються 20 котелень, і про обладнання їх генераторами поки наразі складно щось сказати.



«Попередньо планували, що обладнувати генераторами будуть найбільші котельні міста, а також ті, що обслуговують лікарняні заклади з лежачими хворими», - резюмував Антон Безносиков.



Сьогодні, 14 грудня, місцеві жителі повідомили нам, що 15 грудня у будинку буде працювати комісія «Луцьктепла», аби вирішити проблему з опаленням у будинку.



За слова Луцького міського голови Ігоря Поліщука, на такі об'єкти важливо правильно підключити генератор, а спеціалістів, які якісно можуть це зробити, аби він не згорів, у нас є не дуже багато.



«Ми працюємо, аби котельні взагалі не вимикалися. Крім того, у «Луцьктпла» працює нічна бригада, яка запускає котельні після їх вимкнення. Дахові ж котельні заживлені від самої будівлі й вимикаються разом з нею. А провести окрему лінію живлення на кожну таку котельню немає можливості. Тому, як тільки прийдуть генератори, вони будуть встановлені на всі дахові котельні», - зазначив міський голова під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня.



Також у «Луцьктепла» є окрема бригада по індивідуальних теплових пунктах, яка за зверненнями жителів виїжджає на виклик і налагоджує відключені від світла ІТП таким чином, аби вони включилися максимально через годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у багатоповерхівці на вулиці Дубнівській, 79 з виключенням електропостачання повністю зникає опалення. Але і зі світлом у будинку ледве теплі батареї, або ж взагалі холодні. Загалом така ситуація у будинку триває уже орієнтовно два тижні.Про це виданню ВСН повідомили мешканці багатоповерхівки.З цього приводу вони зверталися у «Луцьктепло», де повідомили, що при відключенні електропостачання місцева котельня не справляється з потужностями й вимикається.У місцевому житлово-комунальному підприємстві обуреним мешканцям будинку зазначили, що такий випадок чи не єдиний на Луцьк. Усі інші котельні при відключенні світла продовжують працювати. Також там порадили писати колективне звернення-прохання до «Луцьктепла», аби вони провели перерахунок за опалення та посприяли у тому, аби не відключали електропостачання у котельні.За словами речника підприємствакотельня, яка обслуговує будинок на Дубнівській, 79 дійсно впродовж місяця відключається або ж аварійно, або ж згідно графіка «Волиньобленерго».«Попри те, що котельні є об'єктами критичної інфраструктури, ми стикаємося з такою проблемою. Це стосується першочергово малих і дахових котелень, зокрема й цієї. Ми та міський голова зверталися до «Волиньобленерго» аби вирішити питання відключення цих котелень, аби енергетики погодили з нами графік або взагалі не відключали їх.За попередніми результатами цієї ночі у нас жодна котельне не була відімкнена від електроенергії. Ми працюємо і сподіваємося, що проблему вирішимо, але наразі ми - заручники ситуації», - зазначив речник.Стосовно нарахування оплати за опалення, то Антон Безносиков пояснив, що у цьому будинку є тепловий лічильник, і вони мають показник спожитого тепла. Наразі механізмів перерахунку для таких будинків в законодавстві не визначено.«Тобто є факт споживання і він відповідно до площі споживача розбивається на усіх. Очевидно, що вони спожили менше, ніж якби ми мали можливість надавати належно послугу цілодобово, і відповідно за те менше, що вони спожили їм потрібно заплатити», - пояснив речник.Загалом у місті при відключенні світла зупиняються 20 котелень, і про обладнання їх генераторами поки наразі складно щось сказати.«Попередньо планували, що обладнувати генераторами будуть найбільші котельні міста, а також ті, що обслуговують лікарняні заклади з лежачими хворими», - резюмував Антон Безносиков.Сьогодні, 14 грудня, місцеві жителі повідомили нам, що 15 грудня у будинку буде працювати комісія «Луцьктепла», аби вирішити проблему з опаленням у будинку.За слова Луцького міського голови Ігоря Поліщука, на такі об'єкти важливо правильно підключити генератор, а спеціалістів, які якісно можуть це зробити, аби він не згорів, у нас є не дуже багато.«Ми працюємо, аби котельні взагалі не вимикалися. Крім того, у «Луцьктпла» працює нічна бригада, яка запускає котельні після їх вимкнення. Дахові ж котельні заживлені від самої будівлі й вимикаються разом з нею. А провести окрему лінію живлення на кожну таку котельню немає можливості. Тому, як тільки прийдуть генератори, вони будуть встановлені на всі дахові котельні», - зазначив міський голова під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня.Також у «Луцьктепла» є окрема бригада по індивідуальних теплових пунктах, яка за зверненнями жителів виїжджає на виклик і налагоджує відключені від світла ІТП таким чином, аби вони включилися максимально через годину.

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