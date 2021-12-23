На Волині загорівся бензиновий генератор: 53-річна жінка отримала опіки обличчя
Сьогодні, 11:35
14 грудня вранці трапилася пожежа в цегляному гаражі в селі Згорани Ковельського району – у приміщенні загорівся бензиновий генератор.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За допомогою підручних засобів господарі самотужки загасили горіння. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця: з опіками обличчя, правої кисті та стегна жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За допомогою підручних засобів господарі самотужки загасили горіння. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця: з опіками обличчя, правої кисті та стегна жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі.
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