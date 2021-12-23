На Волині загорівся бензиновий генератор: 53-річна жінка отримала опіки обличчя





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



За допомогою підручних засобів господарі самотужки загасили горіння. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця: з опіками обличчя, правої кисті та стегна жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.



Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 грудня вранці трапилася пожежа в цегляному гаражі в селі Згорани Ковельського району – у приміщенні загорівся бензиновий генератор Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За допомогою підручних засобів господарі самотужки загасили горіння. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця: з опіками обличчя, правої кисті та стегна жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію