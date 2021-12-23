На Волині загорівся бензиновий генератор: 53-річна жінка отримала опіки обличчя

На Волині загорівся бензиновий генератор: 53-річна жінка отримала опіки обличчя
14 грудня вранці трапилася пожежа в цегляному гаражі в селі Згорани Ковельського району – у приміщенні загорівся бензиновий генератор.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За допомогою підручних засобів господарі самотужки загасили горіння. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця: з опіками обличчя, правої кисті та стегна жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.

Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі.

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Теги: Волинь, генератор, пожежа, опіки
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