Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 11:47
Сьогодні, 15 грудня, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
"Сьогодні Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв. Орієнтовний час прибуття - 13:30. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
"Сьогодні Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв. Орієнтовний час прибуття - 13:30. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
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