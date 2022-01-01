Погуляйко прокоментував чутки щодо можливого вторгнення з Білорусі

Юрій Погуляйко прокоментував інформацію про можливу загрозу з боку Білорусі, яка шириться соцмережами.



Про це він



"Як і зазвичай, спираємось на факти щоденного моніторингу кордону нашими військовими. На сьогодні загрози ми не бачимо", - сказав він.



Прикордонники заявляють, що ситуація контрольована, наші військові готові до будь-яких сценаріїв.



"Прошу довіряти лише офіційній інформації. Український кордон в межах області усі дні був і є під надійним захистом", - каже Погуляйко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської ОВАпрокоментував інформацію про можливу загрозу з боку Білорусі, яка шириться соцмережами.Про це він повідомив у Telegram."Як і зазвичай, спираємось на факти щоденного моніторингу кордону нашими військовими. На сьогодні загрози ми не бачимо", - сказав він.Прикордонники заявляють, що ситуація контрольована, наші військові готові до будь-яких сценаріїв."Прошу довіряти лише офіційній інформації. Український кордон в межах області усі дні був і є під надійним захистом", - каже Погуляйко.

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