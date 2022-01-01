Погуляйко прокоментував чутки щодо можливого вторгнення з Білорусі

Погуляйко прокоментував чутки щодо можливого вторгнення з Білорусі
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко прокоментував інформацію про можливу загрозу з боку Білорусі, яка шириться соцмережами.

Про це він повідомив у Telegram.

"Як і зазвичай, спираємось на факти щоденного моніторингу кордону нашими військовими. На сьогодні загрози ми не бачимо", - сказав він.

Прикордонники заявляють, що ситуація контрольована, наші військові готові до будь-яких сценаріїв.

"Прошу довіряти лише офіційній інформації. Український кордон в межах області усі дні був і є під надійним захистом", - каже Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погуляйко, білоруси, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зробила 148 «вакцинацій»: за втручання в електронну систему судитимуть медсестру
Сьогодні, 12:15
Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця
Сьогодні, 12:04
Погуляйко прокоментував чутки щодо можливого вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 11:54
У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія
Сьогодні, 11:48
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю
17 червень, 16:09
На «Ягодині» запрацювала єЧерга перетину кордону для вантажівок. ВІДЕО На «Ягодині» запрацювала єЧерга перетину кордону для вантажівок. ВІДЕО
12 грудень, 21:26
Волинян попереджають про заміновану смугу вздовж кордону з Білоруссю Волинян попереджають про заміновану смугу вздовж кордону з Білоруссю
11 грудень, 18:26
Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування
10 грудень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі
Сьогодні, 13:00
 0
Розшукують безвісти зниклого 50-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
Cкільки у Луцьку витратили коштів на облаштування укриттів
Сьогодні, 12:47
 0
Водій, який збив трьох пішоходів у Торчині, отримав 3,5 роки позбавлення волі
Сьогодні, 12:30
 0
Зробила 148 «вакцинацій»: за втручання в електронну систему судитимуть медсестру
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8