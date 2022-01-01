Погуляйко прокоментував чутки щодо можливого вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 11:54
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко прокоментував інформацію про можливу загрозу з боку Білорусі, яка шириться соцмережами.
Про це він повідомив у Telegram.
"Як і зазвичай, спираємось на факти щоденного моніторингу кордону нашими військовими. На сьогодні загрози ми не бачимо", - сказав він.
Прикордонники заявляють, що ситуація контрольована, наші військові готові до будь-яких сценаріїв.
"Прошу довіряти лише офіційній інформації. Український кордон в межах області усі дні був і є під надійним захистом", - каже Погуляйко.
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Про це він повідомив у Telegram.
"Як і зазвичай, спираємось на факти щоденного моніторингу кордону нашими військовими. На сьогодні загрози ми не бачимо", - сказав він.
Прикордонники заявляють, що ситуація контрольована, наші військові готові до будь-яких сценаріїв.
"Прошу довіряти лише офіційній інформації. Український кордон в межах області усі дні був і є під надійним захистом", - каже Погуляйко.
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