Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця

Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця
На війні з Росією загинув Герой із Нововолинська Віталій Саковець, 1997 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Знову Нововолинськ у скорботі. Війна забрала життя ще одного нашого Захисника Віталія Саковця, 1997 року народження», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про зустріч і чин погребіння повідомлять пізніше.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!

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Теги: Саковець, Нововолинськ, загинув, військовий
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