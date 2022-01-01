Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця
Сьогодні, 12:04
На війні з Росією загинув Герой із Нововолинська Віталій Саковець, 1997 року народження.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Знову Нововолинськ у скорботі. Війна забрала життя ще одного нашого Захисника Віталія Саковця, 1997 року народження», – йдеться у повідомленні.
Інформацію про зустріч і чин погребіння повідомлять пізніше.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Знову Нововолинськ у скорботі. Війна забрала життя ще одного нашого Захисника Віталія Саковця, 1997 року народження», – йдеться у повідомленні.
Інформацію про зустріч і чин погребіння повідомлять пізніше.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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