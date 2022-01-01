Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця

Віталій Саковець, 1997 року народження.



Про це Борис Карпус.



«Знову Нововолинськ у скорботі. Війна забрала життя ще одного нашого Захисника Віталія Саковця, 1997 року народження», – йдеться у повідомленні.



Інформацію про зустріч і чин погребіння повідомлять пізніше.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!



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