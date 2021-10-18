Водій, який збив трьох пішоходів у Торчині, отримав 3,5 роки позбавлення волі

Водій, який збив трьох пішоходів у Торчині, отримав 3,5 роки позбавлення волі
Луцький міськрайонний суд визнав 27-річного жителя села Привітне Володимирського району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті одного потерпілого, а ще двом спричинило тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Доведено, що увечері 16 жовтня 2021 року молодик, керуючи автомобілем марки «Ford Mondeo», на автодорозі у селищі Торчин перевищив швидкість та наїхав на трьох пішоходів.

46-річний чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, 45-річна жінка – тяжкі травми, а 57-річна жінка загинула на місці ДТП.

Суд призначив водію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

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Теги: ДТП, Торчин
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