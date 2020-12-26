Розшукують безвісти зниклого 50-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Стасюка Олега Ярославовича, 27 жовтня 1972 року народження, лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 10 грудня в обідню пору пішов з дому та не повернувся, де перебуває невідомо.
Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.
Особливі прикмети: викривлений ніс після травми, під лівим оком є шрам.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 10 грудня в обідню пору пішов з дому та не повернувся, де перебуває невідомо.
Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.
Особливі прикмети: викривлений ніс після травми, під лівим оком є шрам.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.
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