Розшукують безвісти зниклого 50-річного лучанина. ФОТО

Стасюка Олега Ярославовича, 27 жовтня 1972 року народження, лучанина.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік 10 грудня в обідню пору пішов з дому та не повернувся, де перебуває невідомо.



Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.



Особливі прикмети: викривлений ніс після травми, під лівим оком є шрам.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 27 жовтня 1972 року народження, лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 10 грудня в обідню пору пішов з дому та не повернувся, де перебуває невідомо.на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.викривлений ніс після травми, під лівим оком є шрам."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.

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