Cкільки у Луцьку витратили коштів на облаштування укриттів





Про це повідомили у Луцькій міській раді у відповідь на запит в рамках проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України», пише



«У закладах освіти Луцької міської територіальної громади немає сховищ для захисту населення від ракетних обстрілів, але облаштовано 81 протирадіаційне та найпростіше укриття», — йдеться у відповіді на запит від Луцької міської ради.



Ремонт однієї захисної споруди цивільного захисту профінансували з бюджету громади на 9 тисяч гривень. Ще у двох спорудах ремонтні роботи планується завершити у грудні.



Станом на 5 грудня цього року для проведення ремонтних робіт укриттів у закладах освіти з бюджету громади профінансували більше 5 мільйонів гривень.



Разом з тим, ремонтні роботи в укриттях продовжуються. Перелік укриттів у Луцьку розміщений на сайті міськради. За інформацією Луцької міської ради, деякі з цих сховищ можуть захистити також і від наслідків застосування ядерної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З бюджету Луцька цьогоріч уже витратили понад п’ять мільйонів гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.Про це повідомили у Луцькій міській раді у відповідь на запит в рамках проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України», пише «Сила правди» «У закладах освіти Луцької міської територіальної громади немає сховищ для захисту населення від ракетних обстрілів, але облаштовано 81 протирадіаційне та найпростіше укриття», — йдеться у відповіді на запит від Луцької міської ради.Ремонт однієї захисної споруди цивільного захисту профінансували з бюджету громади на 9 тисяч гривень. Ще у двох спорудах ремонтні роботи планується завершити у грудні.Станом на 5 грудня цього року для проведення ремонтних робіт укриттів у закладах освіти з бюджету громади профінансували більше 5 мільйонів гривень.Разом з тим, ремонтні роботи в укриттях продовжуються. Перелік укриттів у Луцьку розміщений на сайті міськради. За інформацією Луцької міської ради, деякі з цих сховищ можуть захистити також і від наслідків застосування ядерної зброї.

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