Cкільки у Луцьку витратили коштів на облаштування укриттів
Сьогодні, 12:47
З бюджету Луцька цьогоріч уже витратили понад п’ять мільйонів гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.
Про це повідомили у Луцькій міській раді у відповідь на запит в рамках проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України», пише «Сила правди».
«У закладах освіти Луцької міської територіальної громади немає сховищ для захисту населення від ракетних обстрілів, але облаштовано 81 протирадіаційне та найпростіше укриття», — йдеться у відповіді на запит від Луцької міської ради.
Ремонт однієї захисної споруди цивільного захисту профінансували з бюджету громади на 9 тисяч гривень. Ще у двох спорудах ремонтні роботи планується завершити у грудні.
Станом на 5 грудня цього року для проведення ремонтних робіт укриттів у закладах освіти з бюджету громади профінансували більше 5 мільйонів гривень.
Разом з тим, ремонтні роботи в укриттях продовжуються. Перелік укриттів у Луцьку розміщений на сайті міськради. За інформацією Луцької міської ради, деякі з цих сховищ можуть захистити також і від наслідків застосування ядерної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді у відповідь на запит в рамках проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України», пише «Сила правди».
«У закладах освіти Луцької міської територіальної громади немає сховищ для захисту населення від ракетних обстрілів, але облаштовано 81 протирадіаційне та найпростіше укриття», — йдеться у відповіді на запит від Луцької міської ради.
Ремонт однієї захисної споруди цивільного захисту профінансували з бюджету громади на 9 тисяч гривень. Ще у двох спорудах ремонтні роботи планується завершити у грудні.
Станом на 5 грудня цього року для проведення ремонтних робіт укриттів у закладах освіти з бюджету громади профінансували більше 5 мільйонів гривень.
Разом з тим, ремонтні роботи в укриттях продовжуються. Перелік укриттів у Луцьку розміщений на сайті міськради. За інформацією Луцької міської ради, деякі з цих сховищ можуть захистити також і від наслідків застосування ядерної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі
Сьогодні, 13:00
Розшукують безвісти зниклого 50-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Cкільки у Луцьку витратили коштів на облаштування укриттів
Сьогодні, 12:47
Медіа