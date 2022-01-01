Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі





Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 15 грудня, у



«Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – написав Тимошенко.



За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вранці у четвер, 15 грудня, вдарили по центру Херсона. Вже зараз відомо про двох загиблих.Про це повідомив заступник керівника Офісу Президентау четвер, 15 грудня, у Telegram «Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – написав Тимошенко.За його словами, на місці працюють екстрені служби.

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