Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі
Сьогодні, 13:00
Російські війська вранці у четвер, 15 грудня, вдарили по центру Херсона. Вже зараз відомо про двох загиблих.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 15 грудня, у Telegram.
«Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – написав Тимошенко.
За його словами, на місці працюють екстрені служби.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 15 грудня, у Telegram.
«Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – написав Тимошенко.
За його словами, на місці працюють екстрені служби.
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