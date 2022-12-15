Білоруські війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу
Сьогодні, 13:26
38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.
Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі та "Беларускі Гаюн".
"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.
Міноборони РБ також опублікувало фото нібито повернення бригади в ППД.
Також оборонне відомство оприлюднило відео, як 14 грудня військові форсували річку Німан.
За даними "Белорусского Гаюна", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (щонайменше 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади.
Також повідомляється, що 7 отб 11 омбр, найімовірніше, вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гожський" у Гродненському районі, і приступив до виконання навчально-бойових завдань.
Увечері 14 грудня в Борисовському районі, неподалік від переправи через річку Березина, було помічено колону, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.
За даними "Білоруського Гаюна", колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі та "Беларускі Гаюн".
"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.
Міноборони РБ також опублікувало фото нібито повернення бригади в ППД.
Також оборонне відомство оприлюднило відео, як 14 грудня військові форсували річку Німан.
За даними "Белорусского Гаюна", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (щонайменше 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади.
Також повідомляється, що 7 отб 11 омбр, найімовірніше, вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гожський" у Гродненському районі, і приступив до виконання навчально-бойових завдань.
Увечері 14 грудня в Борисовському районі, неподалік від переправи через річку Березина, було помічено колону, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.
За даними "Білоруського Гаюна", колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку
Сьогодні, 14:10
Білоруські війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу
Сьогодні, 13:26
Що відбувається в Білорусі та навіщо Росія перекинула туди літаки: пояснення Генштабу
Сьогодні, 13:15
Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі
Сьогодні, 13:00
Медіа