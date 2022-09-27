У «Ягодині» оформили понад 60 декларацій в електронній транзитній системі NCTS

З 1 жовтня, старту так званого "митного безвізу", волинські митники на посту "Ягодин" уже оформили у системі спільного транзиту NCTS понад 60 декларацій з ввезення товарів на митну територію України. Кількість успішно завершених переміщень має позитивну динаміку зростання.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Фахівці, які працюють із системою, відмічають її надійність та закликають акредитованих учасників зовнішньо-економічної діяльності активніше здобувати навички роботи у ній. Це дозволяє сповна користуватись перевагами спрощення формальностей у торгівлі товарами.У Волинській митниці нагадують, що з 1 лютого 2023 року втрачають чинність пункти 5 та 6 Переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1091.Держмитслужба рекомендує підприємствам завчасно попіклуватися про необхідність отримання авторизацій на застосування спрощень «загальна гарантія», «загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 (або 70) відсотків» та «звільнення від гарантії».