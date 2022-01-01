Все про вітамін В12: користь, симптоми дефіциту*





Звідки організм отримує кобаламіни

Дорослій людині потрібно близько 2,4 мкг на добу вітаміну групи В12, а вагітним жінкам більше — 2,6-2,8 мкг. Ціанокобаламін міститься в харчових продуктах тваринного походження:



- яловича печінка;

- гусяча печінка;

- морепродукти;

- риба;

- яєчний жовток;

- яловичина.



Тому раціон повинен бути наповнений вищевказаними продуктами. Серед корисних властивостей кобаламінів:



• виведення токсинів з крові;

• боротьба з серцево-судинними захворюваннями;

• попередження малокрів’я;

• зміцнення кісток;

• попередження вад розвитку плоду;

• запобігання проблемам з очима;

• боротьба з поганим настроєм;

• здоров’я нігтів та шкіри.



Нестача кобаламінів набагато шкідливіша, ніж їх надлишок. Щоб ціанокобаламін заподіяв шкоду організму, його вміст повинен складати не менше 1000-1500 мкг.



Дефіцит та його небезпека

Перш за все варто розібратися, що призводить до нестачі вітаміну в організмі. Серед факторів ризику:



- куріння;

- надмірне споживання алкоголю;

- тривалі стреси;

- дефіцит кальцію та заліза;

- розлади шлунку;

- похилий вік;

- захворювання органів ШКТ.



Приводом для звернення до лікаря може стати пожовтіння шкіри, біль та зміна кольору язика, хронічна слабкість, різкі перепади настрою, розлади зору.



Частіше за все дефіцит виникає за неправильного харчування або дотримання неправильної дієти. Таких пацієнтів лікують гастроентерологи, але залежно від симптомів можуть бути необхідними й обстеження в інших спеціалістів. Зокрема — у невролога та гематолога.



Як додаткове джерело надходження використовують БАДи. Метилкобаламін — натуральна форма активної речовини, яка краще засвоюється, а ціанокобаламін — синтетичний різновид.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вітамін В12 був відкритий майже сто років тому, а на його дослідження та синтез було потрібно ще 4 десятиліття. Зараз вітамін В12 добре вивчений, лікарі знають про всі особливості кобаламінів. Біологічно активні добавки можна знайти за допомогою МІС Аптека 9-1-1. Кілька хвилин пошуку дозволяють вибрати найближчу аптеку та найприйнятніші ціни.Дорослій людині потрібно близько 2,4 мкг на добу вітаміну групи В12, а вагітним жінкам більше — 2,6-2,8 мкг. Ціанокобаламін міститься в харчових продуктах тваринного походження:- яловича печінка;- гусяча печінка;- морепродукти;- риба;- яєчний жовток;- яловичина.Тому раціон повинен бути наповнений вищевказаними продуктами. Серед корисних властивостей кобаламінів:• виведення токсинів з крові;• боротьба з серцево-судинними захворюваннями;• попередження малокрів’я;• зміцнення кісток;• попередження вад розвитку плоду;• запобігання проблемам з очима;• боротьба з поганим настроєм;• здоров’я нігтів та шкіри.Нестача кобаламінів набагато шкідливіша, ніж їх надлишок. Щоб ціанокобаламін заподіяв шкоду організму, його вміст повинен складати не менше 1000-1500 мкг.Перш за все варто розібратися, що призводить до нестачі вітаміну в організмі. Серед факторів ризику:- куріння;- надмірне споживання алкоголю;- тривалі стреси;- дефіцит кальцію та заліза;- розлади шлунку;- похилий вік;- захворювання органів ШКТ.Приводом для звернення до лікаря може стати пожовтіння шкіри, біль та зміна кольору язика, хронічна слабкість, різкі перепади настрою, розлади зору.Частіше за все дефіцит виникає за неправильного харчування або дотримання неправильної дієти. Таких пацієнтів лікують гастроентерологи, але залежно від симптомів можуть бути необхідними й обстеження в інших спеціалістів. Зокрема — у невролога та гематолога.Як додаткове джерело надходження використовують БАДи. Метилкобаламін — натуральна форма активної речовини, яка краще засвоюється, а ціанокобаламін — синтетичний різновид.

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