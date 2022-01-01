Арештували волинянина, який продавав неіснуючі дрова

Арештували волинянина, який продавав неіснуючі дрова
31-річному жителю села Грудки Камінь-Каширського району повідомили про підозру у вчиненні шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство встановило, що неодноразово судимий молодик, який нещодавно умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, вдаючи із себе працівника лісомисливського господарства, розміщував у соціальних мережах та месенджерах оголошення про продаж дров, отримував на банківську картку оплату і зникав.

Наразі відомо про трьох ошуканих ним волинян.

Після повідомлення про підозру чоловік переховувався від правоохоронців, проте був затриманий на території сусіднього району й доставлений в суд, де йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: продавав дрова, шахрай, взяли під варту
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