На Україну насувається різке потепління
Сьогодні, 15:00
В Україні найближчими днями температурний фон буде значно вищим за норму. Пік потепління синоптики обіцяють на вихідних, 17 – 18 грудня.
Про це повідомляє 24 канал.
У суботу та неділю в Україну надходитиме тепле і вологе повітря з південного заходу. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.
"Очікується аномально тепла та дощова погода", – повідомив синоптик.
Повітря почне прогріватися ще у п'ятницю, 16 грудня. У цей день буде нестійка погода з дощами. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів, а на Півдні – +6...+11 градусів.
На вихідних Кібальчич обіцяє в Україні +6…+11 градусів, а у південних областях до +15 градусів. Вітер буде переважно південного напрямку. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє 24 канал.
У суботу та неділю в Україну надходитиме тепле і вологе повітря з південного заходу. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.
"Очікується аномально тепла та дощова погода", – повідомив синоптик.
Повітря почне прогріватися ще у п'ятницю, 16 грудня. У цей день буде нестійка погода з дощами. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів, а на Півдні – +6...+11 градусів.
На вихідних Кібальчич обіцяє в Україні +6…+11 градусів, а у південних областях до +15 градусів. Вітер буде переважно південного напрямку. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинському кордоні – автомобільні черги
Сьогодні, 15:31
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:17
На Україну насувається різке потепління
Сьогодні, 15:00
Арештували волинянина, який продавав неіснуючі дрова
Сьогодні, 14:30
Медіа