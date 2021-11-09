На Україну насувається різке потепління





Про це повідомляє



У суботу та неділю в Україну надходитиме тепле і вологе повітря з південного заходу. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.



"Очікується аномально тепла та дощова погода", – повідомив синоптик.



Повітря почне прогріватися ще у п'ятницю, 16 грудня. У цей день буде нестійка погода з дощами. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів, а на Півдні – +6...+11 градусів.



На вихідних Кібальчич обіцяє в Україні +6…+11 градусів, а у південних областях до +15 градусів. Вітер буде переважно південного напрямку. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні найближчими днями температурний фон буде значно вищим за норму. Пік потепління синоптики обіцяють на вихідних, 17 – 18 грудня.Про це повідомляє 24 канал. У суботу та неділю в Україну надходитиме тепле і вологе повітря з південного заходу. Про це заявив синоптик"Очікується аномально тепла та дощова погода", – повідомив синоптик.Повітря почне прогріватися ще у п'ятницю, 16 грудня. У цей день буде нестійка погода з дощами. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів, а на Півдні – +6...+11 градусів.На вихідних Кібальчич обіцяє в Україні +6…+11 градусів, а у південних областях до +15 градусів. Вітер буде переважно південного напрямку. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

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