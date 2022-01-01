На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:17
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 15 грудня.
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Близько 15:20 на півночі Ковельського району можуть бути звуки вибухів. Прошу зберігати спокій. Це наші військові виконують вибухотехнічні роботи", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Близько 15:20 на півночі Ковельського району можуть бути звуки вибухів. Прошу зберігати спокій. Це наші військові виконують вибухотехнічні роботи", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки
Сьогодні, 15:45
На волинському кордоні – автомобільні черги
Сьогодні, 15:31
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:17
На Україну насувається різке потепління
Сьогодні, 15:00
Медіа