На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи

На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 15 грудня.

Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Близько 15:20 на півночі Ковельського району можуть бути звуки вибухів. Прошу зберігати спокій. Це наші військові виконують вибухотехнічні роботи", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вибухи, Ковельщина
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