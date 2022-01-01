На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи





Про це Юрій Погуляйко.



"Близько 15:20 на півночі Ковельського району можуть бути звуки вибухів. Прошу зберігати спокій. Це наші військові виконують вибухотехнічні роботи", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 15 грудня.Про це написав голова Волинської ОВА"Близько 15:20 на півночі Ковельського району можуть бути звуки вибухів. Прошу зберігати спокій. Це наші військові виконують вибухотехнічні роботи", - йдеться в повідомленні.

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