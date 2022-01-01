У Луцьку п'яний чоловік збрехав патрульним, що хтось ломиться у його двері

У Луцьку п'яний чоловік збрехав патрульним, що хтось ломиться у його двері
Учора, 14 грудня, пообіді патрульні отримали виклик від жителя Луцька. Чоловік запевняв, що в його двері хтось дуже стукає і, можливо, йому загрожує небезпека.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли ж поліцейські прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що заявник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, і насправді нічого подібного не відбувалося. Пояснити свої дії і чому телефонував до поліції, не зміг.

Відтак патрульні притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, склавши на нього постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик) КУпАП.


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Теги: Луцьк, патрульна, хибний виклик
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