У Луцьку п'яний чоловік збрехав патрульним, що хтось ломиться у його двері
Сьогодні, 14:45
Учора, 14 грудня, пообіді патрульні отримали виклик від жителя Луцька. Чоловік запевняв, що в його двері хтось дуже стукає і, можливо, йому загрожує небезпека.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли ж поліцейські прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що заявник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, і насправді нічого подібного не відбувалося. Пояснити свої дії і чому телефонував до поліції, не зміг.
Відтак патрульні притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, склавши на нього постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли ж поліцейські прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що заявник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, і насправді нічого подібного не відбувалося. Пояснити свої дії і чому телефонував до поліції, не зміг.
Відтак патрульні притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, склавши на нього постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик) КУпАП.
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