37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки

37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 37-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, жінка збувала охочим таблетки з умістом бупренорфіну.

Заборонені ліки знайшли та вилучили і під час обшуку її оселі.

Суд визнав волинянку винуватою у вчиненні цих злочинів та призначив їй покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Нововолинськ
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