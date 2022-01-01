37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки
Сьогодні, 15:45
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 37-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, жінка збувала охочим таблетки з умістом бупренорфіну.
Заборонені ліки знайшли та вилучили і під час обшуку її оселі.
Суд визнав волинянку винуватою у вчиненні цих злочинів та призначив їй покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, жінка збувала охочим таблетки з умістом бупренорфіну.
Заборонені ліки знайшли та вилучили і під час обшуку її оселі.
Суд визнав волинянку винуватою у вчиненні цих злочинів та призначив їй покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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