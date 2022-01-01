Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців





Про це повідомляє



"За" проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.



Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.



"Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства", — зазначається в тексті резолюції.



Україна закликає світ визнати організований режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави.



14 грудня рішення про визнання Голодомору геноцидом ухвалив Сенат Чехії. В ухваленому документі Верхня палата чеського Парламенту рішуче засудила злочини проти українського народу та вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.Про це повідомляє Суспільне "За" проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду."Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства", — зазначається в тексті резолюції.Україна закликає світ визнати організований режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави.14 грудня рішення про визнання Голодомору геноцидом ухвалив Сенат Чехії. В ухваленому документі Верхня палата чеського Парламенту рішуче засудила злочини проти українського народу та вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні.

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