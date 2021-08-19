У Луцьку викрили ботоферму. ФОТО





Про це



Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи.



За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних, комунікаційних мереж розпочато кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські виявили функціонування на території Луцька ботоферми. Її учасники готувалися до так званої атаки на соцмережі лідерів думок, поширюючи певний негативний посил та нібито думку більшості.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи.За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних, комунікаційних мереж розпочато кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

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