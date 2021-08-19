У Луцьку викрили ботоферму. ФОТО
Сьогодні, 16:27
Поліцейські виявили функціонування на території Луцька ботоферми. Її учасники готувалися до так званої атаки на соцмережі лідерів думок, поширюючи певний негативний посил та нібито думку більшості.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи.
За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних, комунікаційних мереж розпочато кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи.
За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних, комунікаційних мереж розпочато кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.
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