У грудні українським військовим заплатять на 37% більше, – Міноборони
Сьогодні, 16:49
В Україні наприкінці року військовим нараховують додаткові виплати, тому у грудні вони отримають грошей на 37% більше, ніж у листопаді.
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються.
Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.
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Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються.
Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.
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