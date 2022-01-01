У грудні українським військовим заплатять на 37% більше, – Міноборони





Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає



"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються.



Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.

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