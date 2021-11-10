Українцям надсилають завищені платіжки за газ: як їх оскаржувати
Сьогодні, 17:25
Українці можуть отримати платіжку за газ із «космічними» цифрами через плутанину облгазів або через невчасно подані дані лічильника. Виправити ситуацію можна двома способами: звернутись або до облгазу, або ж до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Про це повідомляє Obozrevatel.
Найчастіше платіжки з неправильними цифрами надходять через несвоєчасне подання показників лічильника. В такому випадку облгаз (оператор газорозподільного механізму (ГРМ), якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг лише на рівні планового. А він може бути вищим за спожитий обсяг.
Подавати показники потрібно з 1 до 5 числа поточного місяця за попередній. А перед цим зняти їх на фото чи відео.
Подати показники можна:
- через особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (облгазу);
- за допомогою смс, застосунку або чат-бота;
- через e-mail;
- вказавши показники у сплаченому рахунку (квитанція абонентської книги).
Також проблеми можуть виникнути через плутанину в самому облгазі. Наприклад:
- постачальник подає йому запит щодо обсягів спожитого газу протягом місяця кожного домогосподарства;
- облгаз передає дані спожитого обсягу, які йому повідомили споживачі;
- якщо дані не повідомили своєчасно, він може надати показники за попередній місяць;
- після цього постачальник нараховує суму до оплати.
Неправильно зафіксувати дані можуть і під час відправлення «нерозбірливого фото», розповіли у «Вінницягазі». Або під час завищення показань попереднього місяця.
Як вирішити проблему
Зробити це можна двома способами. Зокрема, звернутися до оператора ГРМ для виправлення інформації.
Облгаз має скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує суму оплати. Якщо реагуватимуть на скаргу повільно, необхідно надіслати офіційну письмову претензію та вимогу надати роз’яснення, звідки взялася зазначена в рахунку сума.
Звернутися до НКРЕКП. Якщо облгаз так і не відповів на звернення, варто звернутись до НКРЕКП. До звернення потрібно прикріпити заяви і скарги, що залишилися без уваги, а також вимогу провести перевірку оператора щодо дотримання ним ліцензійних умов.
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Про це повідомляє Obozrevatel.
Найчастіше платіжки з неправильними цифрами надходять через несвоєчасне подання показників лічильника. В такому випадку облгаз (оператор газорозподільного механізму (ГРМ), якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг лише на рівні планового. А він може бути вищим за спожитий обсяг.
Подавати показники потрібно з 1 до 5 числа поточного місяця за попередній. А перед цим зняти їх на фото чи відео.
Подати показники можна:
- через особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (облгазу);
- за допомогою смс, застосунку або чат-бота;
- через e-mail;
- вказавши показники у сплаченому рахунку (квитанція абонентської книги).
Також проблеми можуть виникнути через плутанину в самому облгазі. Наприклад:
- постачальник подає йому запит щодо обсягів спожитого газу протягом місяця кожного домогосподарства;
- облгаз передає дані спожитого обсягу, які йому повідомили споживачі;
- якщо дані не повідомили своєчасно, він може надати показники за попередній місяць;
- після цього постачальник нараховує суму до оплати.
Неправильно зафіксувати дані можуть і під час відправлення «нерозбірливого фото», розповіли у «Вінницягазі». Або під час завищення показань попереднього місяця.
Як вирішити проблему
Зробити це можна двома способами. Зокрема, звернутися до оператора ГРМ для виправлення інформації.
Облгаз має скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує суму оплати. Якщо реагуватимуть на скаргу повільно, необхідно надіслати офіційну письмову претензію та вимогу надати роз’яснення, звідки взялася зазначена в рахунку сума.
Звернутися до НКРЕКП. Якщо облгаз так і не відповів на звернення, варто звернутись до НКРЕКП. До звернення потрібно прикріпити заяви і скарги, що залишилися без уваги, а також вимогу провести перевірку оператора щодо дотримання ним ліцензійних умов.
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