Українцям надсилають завищені платіжки за газ: як їх оскаржувати





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Найчастіше платіжки з неправильними цифрами надходять через несвоєчасне подання показників лічильника. В такому випадку облгаз (оператор газорозподільного механізму (ГРМ), якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг лише на рівні планового. А він може бути вищим за спожитий обсяг.



Подавати показники потрібно з 1 до 5 числа поточного місяця за попередній. А перед цим зняти їх на фото чи відео.



Подати показники можна:



- через особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (облгазу);



- за допомогою смс, застосунку або чат-бота;



- через e-mail;



- вказавши показники у сплаченому рахунку (квитанція абонентської книги).



Також проблеми можуть виникнути через плутанину в самому облгазі. Наприклад:



- постачальник подає йому запит щодо обсягів спожитого газу протягом місяця кожного домогосподарства;



- облгаз передає дані спожитого обсягу, які йому повідомили споживачі;



- якщо дані не повідомили своєчасно, він може надати показники за попередній місяць;



- після цього постачальник нараховує суму до оплати.



Неправильно зафіксувати дані можуть і під час відправлення «нерозбірливого фото», розповіли у «Вінницягазі». Або під час завищення показань попереднього місяця.



Як вирішити проблему



Зробити це можна двома способами. Зокрема, звернутися до оператора ГРМ для виправлення інформації.



Облгаз має скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує суму оплати. Якщо реагуватимуть на скаргу повільно, необхідно надіслати офіційну письмову претензію та вимогу надати роз’яснення, звідки взялася зазначена в рахунку сума.



Звернутися до НКРЕКП. Якщо облгаз так і не відповів на звернення, варто звернутись до НКРЕКП. До звернення потрібно прикріпити заяви і скарги, що залишилися без уваги, а також вимогу провести перевірку оператора щодо дотримання ним ліцензійних умов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці можуть отримати платіжку за газ із «космічними» цифрами через плутанину облгазів або через невчасно подані дані лічильника. Виправити ситуацію можна двома способами: звернутись або до облгазу, або ж до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).Про це повідомляє Obozrevatel Найчастіше платіжки з неправильними цифрами надходять через несвоєчасне подання показників лічильника. В такому випадку облгаз (оператор газорозподільного механізму (ГРМ), якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг лише на рівні планового. А він може бути вищим за спожитий обсяг.Подавати показники потрібно з 1 до 5 числа поточного місяця за попередній. А перед цим зняти їх на фото чи відео.Подати показники можна:- через особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (облгазу);- за допомогою смс, застосунку або чат-бота;- через e-mail;- вказавши показники у сплаченому рахунку (квитанція абонентської книги).Також проблеми можуть виникнути через плутанину в самому облгазі. Наприклад:- постачальник подає йому запит щодо обсягів спожитого газу протягом місяця кожного домогосподарства;- облгаз передає дані спожитого обсягу, які йому повідомили споживачі;- якщо дані не повідомили своєчасно, він може надати показники за попередній місяць;- після цього постачальник нараховує суму до оплати.Неправильно зафіксувати дані можуть і під час відправлення «нерозбірливого фото», розповіли у «Вінницягазі». Або під час завищення показань попереднього місяця.Зробити це можна двома способами. Зокрема, звернутися до оператора ГРМ для виправлення інформації.Облгаз має скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує суму оплати. Якщо реагуватимуть на скаргу повільно, необхідно надіслати офіційну письмову претензію та вимогу надати роз’яснення, звідки взялася зазначена в рахунку сума.Звернутися до НКРЕКП. Якщо облгаз так і не відповів на звернення, варто звернутись до НКРЕКП. До звернення потрібно прикріпити заяви і скарги, що залишилися без уваги, а також вимогу провести перевірку оператора щодо дотримання ним ліцензійних умов.

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