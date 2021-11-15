У Луцьку розшукують власницю водійського посвідчення, яке видали на Херсонщині





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Працівники центру просять оперативно допомогти розшукати його власницю, доки людина не звернулась до сервісного центру МВС в іншому місті для відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою.



«Персональних даних ми не можемо відкрити в загальному доступі, проте дівчина, яка загубила посвідчення водія в Луцьку, отримувала його в Херсонській області.



Щиро віримо, що ми разом знайдемо власницю посвідчення водія. Напишіть нам повідомлення і ця історія закінчиться «хеппіендом», - пишуть у центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 грудня до сервісного центру міністерства внутрішніх справ Волині принесли знайдене водійське посвідчення, яке було видане у Херсонській області.Про це йдеться на сторінці сервісного центру.Працівники центру просять оперативно допомогти розшукати його власницю, доки людина не звернулась до сервісного центру МВС в іншому місті для відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою.«Персональних даних ми не можемо відкрити в загальному доступі, проте дівчина, яка загубила посвідчення водія в Луцьку, отримувала його в Херсонській області.Щиро віримо, що ми разом знайдемо власницю посвідчення водія. Напишіть нам повідомлення і ця історія закінчиться «хеппіендом», - пишуть у центрі.

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