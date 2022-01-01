Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 грудня

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил РФ на території республіки білорусь.На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.