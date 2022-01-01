У Луцьку відкривають Резиденцію Санти





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Особливістю Резиденції буде особисте спілкування тет-а-тет з Сантою, під час якого гість порине у справжню казку: із помічниками Санти Снігосміхами створить листівку для Санти, скуштує смачне какао за таємничим рецептом Ельфа, загадає бажання на колінах у Санти і отримає у подарунок імбирне печиво.



І найцікавіше, програма розрахована як на дітей, так і дорослих, які хочуть поринути у новорічний магічний світ.



«Культ - це про те, щоб подарувати людям емоції, свято, творчість, натхнення. Це наші цінності із першого дня роботи, які ми транслюємо. І коли ми почали прикрашати наш простір перед новорічними святами, то виникла ідея створити тут справжню казку. Хочеться у цей непростий для країни час подарувати дітям, та й дорослим, відчуття справжнього новорічного дива», - розповіла власниця простору «Культ» Яна Тарарай.



Відвідати Резиденцію можна 17, 18 і 19 грудня згідно із попереднім записом за номером телефону: +38 067 141 41 49.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Простір «Культ» (просп. Волі, 57) у Луцьку в період новорічних свят перетвориться у Резиденцію Санти, аби подарувати лучанам та гостям міста справжнє свято. Уже 17 грудня о 12.00 Санта відчинить свої двері до магічної Резиденції і запросить у гості всіх бажаючих дітей та дорослих.Про це пише ВСН Особливістю Резиденції буде особисте спілкування тет-а-тет з Сантою, під час якого гість порине у справжню казку: із помічниками Санти Снігосміхами створить листівку для Санти, скуштує смачне какао за таємничим рецептом Ельфа, загадає бажання на колінах у Санти і отримає у подарунок імбирне печиво.І найцікавіше, програма розрахована як на дітей, так і дорослих, які хочуть поринути у новорічний магічний світ.«Культ - це про те, щоб подарувати людям емоції, свято, творчість, натхнення. Це наші цінності із першого дня роботи, які ми транслюємо. І коли ми почали прикрашати наш простір перед новорічними святами, то виникла ідея створити тут справжню казку. Хочеться у цей непростий для країни час подарувати дітям, та й дорослим, відчуття справжнього новорічного дива», - розповіла власниця простору «Культ» Яна Тарарай.Відвідати Резиденцію можна 17, 18 і 19 грудня згідно із попереднім записом за номером телефону: +38 067 141 41 49.

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