У Луцьку відкривають Резиденцію Санти

У Луцьку відкривають Резиденцію Санти
Простір «Культ» (просп. Волі, 57) у Луцьку в період новорічних свят перетвориться у Резиденцію Санти, аби подарувати лучанам та гостям міста справжнє свято. Уже 17 грудня о 12.00 Санта відчинить свої двері до магічної Резиденції і запросить у гості всіх бажаючих дітей та дорослих.

Про це пише ВСН.

Особливістю Резиденції буде особисте спілкування тет-а-тет з Сантою, під час якого гість порине у справжню казку: із помічниками Санти Снігосміхами створить листівку для Санти, скуштує смачне какао за таємничим рецептом Ельфа, загадає бажання на колінах у Санти і отримає у подарунок імбирне печиво.

І найцікавіше, програма розрахована як на дітей, так і дорослих, які хочуть поринути у новорічний магічний світ.

«Культ - це про те, щоб подарувати людям емоції, свято, творчість, натхнення. Це наші цінності із першого дня роботи, які ми транслюємо. І коли ми почали прикрашати наш простір перед новорічними святами, то виникла ідея створити тут справжню казку. Хочеться у цей непростий для країни час подарувати дітям, та й дорослим, відчуття справжнього новорічного дива», - розповіла власниця простору «Культ» Яна Тарарай.

Відвідати Резиденцію можна 17, 18 і 19 грудня згідно із попереднім записом за номером телефону: +38 067 141 41 49.


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Теги: Луцьк, Резиденція Санти
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