Росія може розпочати нову хвилю наступу у лютому

Росія може розпочати нову хвилю наступу у лютому
Росія може розпочати нову хвилю наступу в рамках війни проти України вже у лютому. Такі терміни пов'язані з підготовкою мобілізованих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю The Guardian.

Він нагадав, що у рамках так званої "часткової мобілізації" Росії вдалося призвати близько 300 тисяч людей. З них 150 тисяч Москва вже використовує для посилення своїх підрозділів, а ще 150 тисяч - ретельно готує до майбутніх наступів.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 000 осіб, приступила до навчальних курсів у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їх план", - розповів міністр.

За словами Резнікова, Росія, ймовірно, продовжить мобілізацію своїх громадян і надалі, оскільки основною тактикою окупантів є "м'ясорубка", коли вони кидають у бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію.

"Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу", - додав він.

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Теги: наступ, Росія
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