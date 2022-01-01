У волинській обласній лікарні запроваджують платний прийом пацієнтів
Сьогодні, 18:04
У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують нову послугу – платний прийом пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
Платний прийом лікарів відбуватиметься у позаробочий час із 16 до 19 години.
Пацієнтів готові консультувати ендокринологи Коренюк Людмила Гнатівна і Коржик Алла Володимирівна, гастроентеролог Манзій Ірина Володимирівна, гематолог Шиманський Вадим Іванович, кардіолог Саламатін Сергій Дмитрович.
Вартість - 500 гривень.
Деталі й запис з понеділка до п'ятниці можна отримати за телефонами: 0332 77 31 44, 77 31 06, 099 015 25 00, 096 015 25 00.
Надалі кількість лікарів, які будуть проводити платний прийом пацієнтів у позаробочий час, збільшуватиметься.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
Платний прийом лікарів відбуватиметься у позаробочий час із 16 до 19 години.
Пацієнтів готові консультувати ендокринологи Коренюк Людмила Гнатівна і Коржик Алла Володимирівна, гастроентеролог Манзій Ірина Володимирівна, гематолог Шиманський Вадим Іванович, кардіолог Саламатін Сергій Дмитрович.
Вартість - 500 гривень.
Деталі й запис з понеділка до п'ятниці можна отримати за телефонами: 0332 77 31 44, 77 31 06, 099 015 25 00, 096 015 25 00.
Надалі кількість лікарів, які будуть проводити платний прийом пацієнтів у позаробочий час, збільшуватиметься.
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Коментарі 1
Молодці хлопята і дівчата! Не сумніваюсь, що виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ!!!
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