У волинській обласній лікарні запроваджують платний прийом пацієнтів





Про це Андрій Гнатюк.



Платний прийом лікарів відбуватиметься у позаробочий час із 16 до 19 години.



Пацієнтів готові консультувати ендокринологи Коренюк Людмила Гнатівна і Коржик Алла Володимирівна, гастроентеролог Манзій Ірина Володимирівна, гематолог Шиманський Вадим Іванович, кардіолог Саламатін Сергій Дмитрович.



Вартість - 500 гривень.



Деталі й запис з понеділка до п'ятниці можна отримати за телефонами: 0332 77 31 44, 77 31 06, 099 015 25 00, 096 015 25 00.



Надалі кількість лікарів, які будуть проводити платний прийом пацієнтів у позаробочий час, збільшуватиметься.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують нову послугу – платний прийом пацієнтів.Про це повідомив журналістПлатний прийом лікарів відбуватиметься у позаробочий час із 16 до 19 години.Пацієнтів готові консультувати ендокринологи, гастроентеролог, гематолог, кардіологВартість - 500 гривень.Деталі й запис з понеділка до п'ятниці можна отримати за телефонами: 0332 77 31 44, 77 31 06, 099 015 25 00, 096 015 25 00.Надалі кількість лікарів, які будуть проводити платний прийом пацієнтів у позаробочий час, збільшуватиметься.

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