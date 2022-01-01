Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня

У п'ятницю, 16 грудня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий сніг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Замість сильному снігу, що розпочнеться вранці, у другій половині дня буде дощ, який продовжуватиметься до завершення дня.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +2°.