Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
У п'ятницю, 16 грудня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий сніг.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Замість сильному снігу, що розпочнеться вранці, у другій половині дня буде дощ, який продовжуватиметься до завершення дня.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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