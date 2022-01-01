Як дізнатися, скільки реальних кіловатів дає генератор





Про їхнє значення та навчив вираховувати реальну кількість енергії, яку зможе давати пристрій розповів інженер, фахівець із налагодження електроприладів Ігор Клінов, пише



Яку кількість кіловат видаватиме генератор, який ви купили

«Хочу попередити, найчастіше на генераторах написано: три тисячі, п’ять тисяч сім тисяч. І деякі продавці заявляють, що це кіловати. Насправді це обман. Є вольт-амперна характеристика генераторів - це означає, що корисної енергії може видати менше».



Щоб дізнатися, скільки реальних кВт видасть вам генератор, необхідно помножити цифровий показник з його корпусу або інструкції на коефіцієнт 0,7.



Припустимо, цифрове значення сім тисяч. Множимо його на 0,7 та отримуємо 5 реальних кВт, які дасть даний генератор. Якщо написано три тисячі, знову множимо на 0,7. Такий генератор дасть два реальні кВт.



«Люди часто помиляються і думають, що будуть користуватися трьома кіловатами, а насправді їхній генератор може потягнути лише два».



Важливо врахувати: у генераторів є такі режими як максимальний та номінальний. Максимальний режим вони можуть витримувати кілька хвилин і лише на 10-15% більше своєї номінальної потужності. Від завантаження генератора залежить і витрата палива, якщо він максимально завантажений - йде більше палива, якщо працює з середнім завантаженням - менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При купівлі генератора багато хто орієнтується на цифрові показники на його корпусі та часто неправильно їх трактує. Числові позначення на генераторах - три, п’ять чи сім тисяч позначають зовсім не кількість кіловатів, як може думати багато хто.Про їхнє значення та навчив вираховувати реальну кількість енергії, яку зможе давати пристрій розповів інженер, фахівець із налагодження електроприладів, пише НВ Яку кількість кіловат видаватиме генератор, який ви купили«Хочу попередити, найчастіше на генераторах написано: три тисячі, п’ять тисяч сім тисяч. І деякі продавці заявляють, що це кіловати. Насправді це обман. Є вольт-амперна характеристика генераторів - це означає, що корисної енергії може видати менше».Щоб дізнатися, скільки реальних кВт видасть вам генератор, необхідно помножити цифровий показник з його корпусу або інструкції на коефіцієнт 0,7.Припустимо, цифрове значення сім тисяч. Множимо його на 0,7 та отримуємо 5 реальних кВт, які дасть даний генератор. Якщо написано три тисячі, знову множимо на 0,7. Такий генератор дасть два реальні кВт.«Люди часто помиляються і думають, що будуть користуватися трьома кіловатами, а насправді їхній генератор може потягнути лише два».Важливо врахувати: у генераторів є такі режими як максимальний та номінальний. Максимальний режим вони можуть витримувати кілька хвилин і лише на 10-15% більше своєї номінальної потужності. Від завантаження генератора залежить і витрата палива, якщо він максимально завантажений - йде більше палива, якщо працює з середнім завантаженням - менше.

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