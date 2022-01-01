Росіяни скидають авіабомби на звільнені села Луганщини, – Гайдай





Як розповів в ефірі національного телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, рашисти вдаються до терору цивільного населення, пише



"Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів. Ми вже звикли до мінометів, артилерії, але деокуповані населені пункти Луганщини обстрілюють ще й ракетами С-300. Скидають на села авіабомби, хоча на цих територіях немає жодних військових штабів чи розташувань. Ще нещодавно окупанти там були і бачили, що в цих селах є місцеві жителі", - розповів Гайдай.



За його словами, поки лінія фронту не посунеться, нормального життя на деокупованих територіях не буде.



"Маємо надію на стабілізацію безпекової ситуації, щоб наступного тижня "Укрпошта" могла привезти пенсії", - додав Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти знищують деокуповані населені пункти Луганської області ракетами та авіабомбами.Як розповів в ефірі національного телемарафону голова Луганської ОВА, рашисти вдаються до терору цивільного населення, пише УНІАН "Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів. Ми вже звикли до мінометів, артилерії, але деокуповані населені пункти Луганщини обстрілюють ще й ракетами С-300. Скидають на села авіабомби, хоча на цих територіях немає жодних військових штабів чи розташувань. Ще нещодавно окупанти там були і бачили, що в цих селах є місцеві жителі", - розповів Гайдай.За його словами, поки лінія фронту не посунеться, нормального життя на деокупованих територіях не буде."Маємо надію на стабілізацію безпекової ситуації, щоб наступного тижня "Укрпошта" могла привезти пенсії", - додав Гайдай.

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