Чи буде перемир'я на фронті на Новий рік: відповідь Генштабу
Сьогодні, 16:15
Тимчасового припинення вогню на Новий рік з боку українських військових не буде, оскільки російські окупанти досі перебувають на території нашої країни.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у четвер, 15 грудня, пише 24 канал.
За його словами, припинення вогню з боку українських захисників можливо, але є умова.
"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – наголосив він.
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Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у четвер, 15 грудня, пише 24 канал.
За його словами, припинення вогню з боку українських захисників можливо, але є умова.
"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – наголосив він.
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