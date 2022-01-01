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Чи буде перемир'я на фронті на Новий рік: відповідь Генштабу

Чи буде перемир'я на фронті на Новий рік: відповідь Генштабу
Тимчасового припинення вогню на Новий рік з боку українських військових не буде, оскільки російські окупанти досі перебувають на території нашої країни.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у четвер, 15 грудня, пише 24 канал.

За його словами, припинення вогню з боку українських захисників можливо, але є умова.

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – наголосив він.


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Теги: перемир'я, Новий рік, війна, Україна, фронт
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