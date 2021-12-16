На волинському кордоні – автомобільні черги

На волинському кордоні – автомобільні черги
15 грудня на Волині у пунктах пропуску «Ягодин» і «Устилуг» станом на 15:00 фіксують скупчення автомобільного транспорту та ускладнений рух через погодні умови.

Про ситуацію на кордоні Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, на «Ягодині» в черзі перебуває 800 вантажних авто, на «Устилузі» – 70 легковиків та ще 200 вантажівок. Черг серед автобусів на обох пунктах пропуску немає.

«Пункти пропуску працюють у штатному режимі, однак під'їзні шляхи можуть бути ускладнені. Над розчищенням доріг працюють комунальні служби», – зазначила Волинського прикордонного загону.

За інформацією польської сторони, на в'їзд в Україну через «Дорогуськ» – «Ягодин» очікує пів тисячі вантажних автомобілів, через пропускний пункт «Зосін» – «Устилуг» черг немає.

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Теги: кордон, черги, Волинь
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