Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку
Сьогодні, 14:10
Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці.
Про це повідомили у на фейсбук-сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.
18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.
Передача вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн і людей. Пластуни передають його в різні заклади, аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.
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Про це повідомили у на фейсбук-сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.
18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.
Передача вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн і людей. Пластуни передають його в різні заклади, аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.
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