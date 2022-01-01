Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку

Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку
Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці.

Про це повідомили у на фейсбук-сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.

18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.

Передача вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн і людей. Пластуни передають його в різні заклади, аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.

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Теги: Вифлємський вогонь, Луцьк
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