Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку





Про це



У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.



18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.



Передача вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн і людей. Пластуни передають його в різні заклади, аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці.Про це повідомили у на фейсбук-сторінці Волинської єпархії ПЦУ.У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.Передача вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн і людей. Пластуни передають його в різні заклади, аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.

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