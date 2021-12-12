Зробила 148 «вакцинацій»: за втручання в електронну систему судитимуть медсестру





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, медсестра, скопіювавши на флеш-носій персональні ключі кількох лікарів для входження до медичної системи «МедЕйр» та їхні кваліфікаційні електронні підписи, упродовж жовтня 2021 року - лютого 2022 року внесла в систему неправдиві відомості щодо 148 фактів вакцинації громадян, достовірно знаючи, що вони не проходили вакцинацію від COVID-19.



Міру покарання обвинуваченій визначить суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори обвинувачують медичну сестру одного із лікарняних закладів Луцька в неодноразовому несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої інформаційної системи (ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, медсестра, скопіювавши на флеш-носій персональні ключі кількох лікарів для входження до медичної системи «МедЕйр» та їхні кваліфікаційні електронні підписи, упродовж жовтня 2021 року - лютого 2022 року внесла в систему неправдиві відомості щодо 148 фактів вакцинації громадян, достовірно знаючи, що вони не проходили вакцинацію від COVID-19.Міру покарання обвинуваченій визначить суд.

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