У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія
Сьогодні, 11:48
Поліцейські встановили причетність 44-річного чоловіка, який тимчасово проживав у Нововолинську, до вчинення семи крадіжок з магазинів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За 5 фактами правоохоронці йому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Слід відзначити, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та за вчинення грабежу.
Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За 5 фактами правоохоронці йому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Слід відзначити, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та за вчинення грабежу.
Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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