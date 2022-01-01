У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія

Поліцейські встановили причетність 44-річного чоловіка, який тимчасово проживав у Нововолинську, до вчинення семи крадіжок з магазинів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За 5 фактами правоохоронці йому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.Слід відзначити, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та за вчинення грабежу.Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.