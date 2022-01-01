У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія

У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія
Поліцейські встановили причетність 44-річного чоловіка, який тимчасово проживав у Нововолинську, до вчинення семи крадіжок з магазинів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За 5 фактами правоохоронці йому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Слід відзначити, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та за вчинення грабежу.

Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: злодій, Нововолинськ, магазини
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