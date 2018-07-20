Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме

Центральний (Старий) ринок сьогодні, 15 грудня, не працюватиме через пожежу, що спалахнула у торговому павільйоні вночі.Про це у соцмережах повідомляють підприємці ринку.Нагадаємо,надійшло рятувальникам о 01:56.На місце події прибули рятувальники всіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька - 25, 2 та 1 пожежно-рятувальних частин.На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням.Під час гасіння пожежі працювали 4 ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали 10 потужних водяних стволів СПРК безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту.Для безперебійної подачі води залучені 2 резервні автомобілі.О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.Всього на місці пожежі працювали 34 рятувальники, залучили 9 одиниць техніки.Пожежникам вдался врятувати значну частину будівлі і запобігти перекиданню вогню на торгові ряди.