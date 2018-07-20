Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме

Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме
Центральний (Старий) ринок сьогодні, 15 грудня, не працюватиме через пожежу, що спалахнула у торговому павільйоні вночі.

Про це у соцмережах повідомляють підприємці ринку.

Нагадаємо, повідомлення від очевидців про пожежу надійшло рятувальникам о 01:56.

На місце події прибули рятувальники всіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька - 25, 2 та 1 пожежно-рятувальних частин.

На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням.

Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме
Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме


Під час гасіння пожежі працювали 4 ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали 10 потужних водяних стволів СПРК безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту.

Для безперебійної подачі води залучені 2 резервні автомобілі.

О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.

Всього на місці пожежі працювали 34 рятувальники, залучили 9 одиниць техніки.

Пожежникам вдался врятувати значну частину будівлі і запобігти перекиданню вогню на торгові ряди.

Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме
Через пожежу Старий ринок сьогодні не працюватиме



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Теги: пожежа, Старий ринок
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