Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 02:17
Юний акардеоніст із Волині став учасником Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Буду жити в Україні-2022».
Про це повідомляють у Турійській музиній школі.
Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».
У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук (клас викладача Наталії Романчук) і став Лауреатом І ступеня.
На конкурсі музикант виконав композицію «Цвітіння олив».
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Про це повідомляють у Турійській музиній школі.
Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».
У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук (клас викладача Наталії Романчук) і став Лауреатом І ступеня.
На конкурсі музикант виконав композицію «Цвітіння олив».
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