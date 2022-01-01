Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі





Про це повідомляють у Турійській музиній школі.



Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».



У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук (клас викладача Наталії Романчук) і став Лауреатом І ступеня.



На конкурсі музикант виконав композицію «Цвітіння олив».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юний акардеоніст із Волині став учасником Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Буду жити в Україні-2022».Про це повідомляють у Турійській музиній школі.Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук (клас викладача Наталії Романчук) і став Лауреатом І ступеня.На конкурсі музикант виконав композицію «Цвітіння олив».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію