Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі

Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі
Юний акардеоніст із Волині став учасником Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Буду жити в Україні-2022».

Про це повідомляють у Турійській музиній школі.

Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».

У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук (клас викладача Наталії Романчук) і став Лауреатом І ступеня.

На конкурсі музикант виконав композицію «Цвітіння олив».


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Теги: Волинь, Турійськ, конкурс
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