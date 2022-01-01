Студентки з Луцька створили унікальний аксесуар для безпеки дітей. ФОТО, ВІДЕО

Студенти ЛНТУта, під науковим керівництвом доцента кафедри комп’ютерних наукта доцента кафедри інженерії програмного забезпеченнявзяли участь у ІV Конкурсі стартап-проектів «Спробуй і ти».На конкурсі волинські студентки презентували аксесуар для безпеки дітей. Про це повідомляють на сайті ЛНТУ.Цьогоріч формат конкурсу був максимально інтерактивним та спрямованим на досягнення практичного результату. В ході роботи з тренерами та консультантами конкурсу кожна команда мала можливість розробити бізнес-модель свого проєкту та почати рухатися до його реалізації, а команди-переможниці мали шанс отримати підтримку у прототипуванні.Так, студенти із науковими керівниками поєднали технології QR-коду та 3D-друку для створення унікальних аксесуарів для безпеки дітей. Це брелок із QR-кодом, де міститься особиста інформація його власника, ім’я дитини та контакти батьків, інші важливі особливості. Таким чином, якщо дитина загубиться або опиниться у небезпечній ситуації, люди зможуть допомогти їй та віднайти батьків. Більше того, матеріал виробів PLA пластик є безпечний і повністю біорозкладний протягом 12 років, оскільки складається із цукру із тростини, кукурудзяного крохмалю та молочної кислоти.Водночас, автори соціального проекту отримали співфінансування на виготовлення прототипів (товарних зразків) проєктних креативних виробів та взяли участь у тренінгах з формування підприємницьких ідей, бізнес-моделювання та цифрових інструментів ведення бізнесу від міжнародної команди експертів проєкту Create Creative Entrepreneurs.Зокрема, на отримані кошти від конкурсу уже був напрацьований дизайн виробу у вигляді брелоку; розробляються інші дизайнерські рішення; придбані комплектуючі для виробів та 3D-принтерів; знайдені інвестори, що нададуть місце на хмарному сервері.