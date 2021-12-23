Скільки пасажирів втрачає Луцьке підприємство електротранспорту через відключення світла. ВІДЕО

Скільки пасажирів втрачає Луцьке підприємство електротранспорту через відключення світла. ВІДЕО
Через відключення електроенергії Луцьке підприємство електротранспорту зазнає збитків. В середньому за місяць втрачають 300 тисяч пасажирів, з яких 200 тисяч – оплачують проїзд.

Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків керівника Анатолій Миронюк.

З його слів, на балансі підприємства дев'ять тягових підстанцій, які живлять контактну мережу у місті. У разі відімкнення електроенергії рух тролейбусів на окремих вулицях Луцька припиняється.

"Для нас дуже болюче є відключення другої тягової підстанції і п’ятої тягової підстанції. За таких умов по проспекту Волі та вулиці Рівненській неможливий. У зв’язку з цим тролейбуси за маршрутом № 15-15-а не їздять", – каже Анатолій Миронюк.

Анатолій Миронюк розповідає: інформацію про планові відключення електроенергії на тій чи іншій вулиці обласного центру дізнаються з відкритих джерел. У разі аварійного відключення змушені діяти оперативно. Для цього на Луцькому підприємстві електротранспорту розробили резервні маршрути руху тролейбусів.

Ігор Сидорук працює водієм на ЛПЕ понад десять років. Зараз, у час відключень електроенергії, робочий день, – каже, – непередбачуваний, що електроенергію можуть вимкнути водії дізнаються на місці – по ходу руху тролейбуса.

"І вже тоді диспетчер, кого куди. Кому каже стояти, кому кажуть кудою їхати. Зараз холодно і буває, що по три години стоїмо, опалення немає. В нас не буржуйки, в нас – електропечі", – говорить водій.

Щодня на вісім маршрутів Луцька виїжджає 38 тролейбусів. 14 грудня через відсутність електропостачання 15 тролейбусів не виїхали на маршрути.

Якщо через відключення електроенергії припиняється рух тролейбусів, автобусів на маршрути не додають, наразі немає такої потреби, — розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Про усі зміни у роботі електротранспорту повідомляють на офіційному сайті Луцької міської ради.


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Теги: ЛПЕ, електроенергія, Луцьк, громадський транспорт
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