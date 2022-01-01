У Білорусі засудили двох українців за «агентурну діяльність»
Сьогодні, 07:11
Брестський обласний суд виніс вирок українцям Михайлу Столярчуку та Дмитру Гудику у справі за "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України.
Про це повідомляє Укрінформ.
Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику - п'ять.
За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України».
Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України".
Згідно з сюжетом, українців затримали на пункті пропуску Брестської області "Мокрани": вони їхали автобусом Львів — Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також Ігор Дірко, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику - п'ять.
За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України».
Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України".
Згідно з сюжетом, українців затримали на пункті пропуску Брестської області "Мокрани": вони їхали автобусом Львів — Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також Ігор Дірко, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.
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