У Білорусі засудили двох українців за «агентурну діяльність»

Михайлу Столярчуку та Дмитру Гудику у справі за "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України.



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Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику - п'ять.



За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України».



Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України".



Згідно з сюжетом, українців затримали на пункті пропуску Брестської області "Мокрани": вони їхали автобусом Львів — Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також Ігор Дірко, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Брестський обласний суд виніс вирок українцямтау справі за "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України.Про це повідомляє Укрінформ Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику - п'ять.За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України».Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України".Згідно з сюжетом, українців затримали на пункті пропуску Брестської області "Мокрани": вони їхали автобусом Львів — Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.

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