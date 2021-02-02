Мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах: що кажуть комунальники





Про це розповіли



Марія Максимчук живе на першому поверсі. Каже: її квартира – кутова і не обігрівалася від 8 грудня. Температура повітря в помешканні впродовж тижня трималась на рівні десяти градусів тепла. Зранку, 15 рудня, стовпчики термометра піднялись до позначки +13.



"Одягаємося, не проблема. Хата сиріє, кутки сиріють, відкоси. Дітей маленьких немає, я не скажу, що страждаю, але це не нормально", – говорить лучанка.



Валентина Катеринюк також живе на першому поверсі. Каже: на відсутність опалення скаржились до комунальних служб.



"Вночі якщо включають світло в пів на третю, то батареї до ранку взагалі холодні, навіть не гріється. Дзвонила я, казала, щоб аварійка приїхала – кажуть, що ми вночі не їздимо нікуди", – каже жінка.



Додає: окрім опалення – в будинку перебої із гарячою водою.



Котельня, яка подає опалення і гарячу воду до п’ятиповерхівки – зачинена. З труби – йде дим.



Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що котельня працює в автоматичному режимі без оператора. Щоразу після відновлення електропостачання її вмикати їздять робітники аварійно-диспетчерської служби. Говорить: питання відключення живлення на таких об’єктах критичної інфраструктури керівництво "Луцьктепла" вирішує з "Волинобленерго".



"Ця котельня за останні дві доби відключалася лише одного разу. Це будинок, який обладнаний тепловим лічильником і ми по цьому тепловому лічильнику бачимо, що споживання у них є", – говорить Антон Безносиков.



Зі слів речника, температурний режим у квартирах перевірить фахівець відділу контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг. Про результати перевірки повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці багатоквартирного будинку на Дубнівській, 79, що у Луцьку, скаржаться на холод у квартирах. Опалення зникає, коли відключають електроенергію.Про це розповіли Суспільному мешканці будинку.живе на першому поверсі. Каже: її квартира – кутова і не обігрівалася від 8 грудня. Температура повітря в помешканні впродовж тижня трималась на рівні десяти градусів тепла. Зранку, 15 рудня, стовпчики термометра піднялись до позначки +13."Одягаємося, не проблема. Хата сиріє, кутки сиріють, відкоси. Дітей маленьких немає, я не скажу, що страждаю, але це не нормально", – говорить лучанка.також живе на першому поверсі. Каже: на відсутність опалення скаржились до комунальних служб."Вночі якщо включають світло в пів на третю, то батареї до ранку взагалі холодні, навіть не гріється. Дзвонила я, казала, щоб аварійка приїхала – кажуть, що ми вночі не їздимо нікуди", – каже жінка.Додає: окрім опалення – в будинку перебої із гарячою водою.Котельня, яка подає опалення і гарячу воду до п’ятиповерхівки – зачинена. З труби – йде дим.Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"каже, що котельня працює в автоматичному режимі без оператора. Щоразу після відновлення електропостачання її вмикати їздять робітники аварійно-диспетчерської служби. Говорить: питання відключення живлення на таких об’єктах критичної інфраструктури керівництво "Луцьктепла" вирішує з "Волинобленерго"."Ця котельня за останні дві доби відключалася лише одного разу. Це будинок, який обладнаний тепловим лічильником і ми по цьому тепловому лічильнику бачимо, що споживання у них є", – говорить Антон Безносиков.Зі слів речника, температурний режим у квартирах перевірить фахівець відділу контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг. Про результати перевірки повідомлять згодом.

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