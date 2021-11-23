У Луцьку зник 14-річний хлопець. ФОТО

У Луцьку зник 14-річний хлопець. ФОТО
Поліцейські розшукують неповнолітнього лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року, лучанина.

За інформацією, хлопець вчора, близько 19:00 години, вийшов від репетитора, на вулиці Винниченка, та додому не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.

Його прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, вага близько 60 кг, волосся русяве коротке, може бути в окулярях (часто знімає).

Був одягнений: у шапку темного кольору, куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, чорне взуття. При собі мав чорний шкіряний рюкзак середнього розміру.

Особливі прикмети: при ходьбі кульгає на ліву ногу.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого неповнолітнього, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.
У Луцьку зник 14-річний хлопець. ФОТО

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Теги: Луцьк, розшук, дитина
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