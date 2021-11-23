У Луцьку зник 14-річний хлопець. ФОТО

Поліцейські розшукують неповнолітнього лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення, 28 жовтня 2008 року, лучанина.За інформацією, хлопець вчора, близько 19:00 години, вийшов від репетитора, на вулиці Винниченка, та додому не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.на вигляд 14 років, зріст 160 см, вага близько 60 кг, волосся русяве коротке, може бути в окулярях (часто знімає).у шапку темного кольору, куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, чорне взуття. При собі мав чорний шкіряний рюкзак середнього розміру.при ходьбі кульгає на ліву ногу."Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого неповнолітнього, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.