У Луцьку зник 14-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 09:34
Поліцейські розшукують неповнолітнього лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року, лучанина.
За інформацією, хлопець вчора, близько 19:00 години, вийшов від репетитора, на вулиці Винниченка, та додому не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
Його прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, вага близько 60 кг, волосся русяве коротке, може бути в окулярях (часто знімає).
Був одягнений: у шапку темного кольору, куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, чорне взуття. При собі мав чорний шкіряний рюкзак середнього розміру.
Особливі прикмети: при ходьбі кульгає на ліву ногу.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого неповнолітнього, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року, лучанина.
За інформацією, хлопець вчора, близько 19:00 години, вийшов від репетитора, на вулиці Винниченка, та додому не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
Його прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, вага близько 60 кг, волосся русяве коротке, може бути в окулярях (часто знімає).
Був одягнений: у шапку темного кольору, куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, чорне взуття. При собі мав чорний шкіряний рюкзак середнього розміру.
Особливі прикмети: при ходьбі кульгає на ліву ногу.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого неповнолітнього, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.
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