Путін зустрінеться у Мінську з Лукашенком
Сьогодні, 10:19
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, який відвідає Білорусь із робочим візитом 19 грудня. Перемовини відбудуться у Палаці Незалежності, що у Мінську.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
«Переговори стартують із розмови у широкому складі. Участь у них візьмуть президенти обох країн, а також урядовці, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони докладно обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції», – йдеться у повідомленні.
Далі – продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.
Загалом, як планується, Путін і Лукашенко протягом переговорного дня докладно обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.
«Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері. Президенти також приділять пріоритетну увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають», – зауважують у пресслужбі.
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Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
«Переговори стартують із розмови у широкому складі. Участь у них візьмуть президенти обох країн, а також урядовці, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони докладно обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції», – йдеться у повідомленні.
Далі – продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.
Загалом, як планується, Путін і Лукашенко протягом переговорного дня докладно обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.
«Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері. Президенти також приділять пріоритетну увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають», – зауважують у пресслужбі.
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