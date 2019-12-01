Путін зустрінеться у Мінську з Лукашенком

Олександр Лукашенко проведе переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, який відвідає Білорусь із робочим візитом 19 грудня. Перемовини відбудуться у Палаці Незалежності, що у Мінську.



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«Переговори стартують із розмови у широкому складі. Участь у них візьмуть президенти обох країн, а також урядовці, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони докладно обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції», – йдеться у повідомленні.



Далі – продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.



Загалом, як планується, Путін і Лукашенко протягом переговорного дня докладно обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.



«Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері. Президенти також приділять пріоритетну увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають», – зауважують у пресслужбі.

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