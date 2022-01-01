У громаді на Волині встановили патріотичну ялинку





Про це



Світлодіодними вогнями цьогоріч дерево та площу не прикрашали, у зв'язку з блекаутом. Коштів з місцевого бюджету на встановлення ялинки не витрачали. Урочистого відкриття та масових гулянь на площі проводити не будуть.



"Щиро дякуємо ЗСУ за можливість не змінювати щорічних новорічних традицій, та можливість встановити ялинку для діток нашої громади.

Також висловлюю вдячність усім, причетним до монтажу та оздоблення різдвяного дерева, зокрема працівницям Центру позашкільної освіти за допомогу у виготовленні патріотичних прикрас та начальнику відділу організаційної роботи міської ради Марьяні Семенюк за дизайн та супровід процесу",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці на площі Чорновола до різдвяно-новорічних свят встановили оригінальну патріотичну ялинку.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.Світлодіодними вогнями цьогоріч дерево та площу не прикрашали, у зв'язку з блекаутом. Коштів з місцевого бюджету на встановлення ялинки не витрачали. Урочистого відкриття та масових гулянь на площі проводити не будуть."Щиро дякуємо ЗСУ за можливість не змінювати щорічних новорічних традицій, та можливість встановити ялинку для діток нашої громади.Також висловлюю вдячність усім, причетним до монтажу та оздоблення різдвяного дерева, зокрема працівницям Центру позашкільної освіти за допомогу у виготовленні патріотичних прикрас та начальнику відділу організаційної роботи міської ради Марьяні Семенюк за дизайн та супровід процесу",- коментує міський голова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію